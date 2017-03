Videgaray viaja a Chile para participar en reunión de la Alianza del Pacífico

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, viajó a Viña del Mar, Chile, para participar en la Reunión Ministerial Extraordinaria de la Alianza del Pacífico que integran México, Chile, Perú y Colombia.

Asimismo, tomará parte en el “Diálogo de Alto Nivel en Iniciativas de Integración Asia Pacífico: Desafíos y Oportunidades”, mediante el cual se busca explorar esquemas de colaboración con las naciones asiáticas para avanzar en la promoción del libre comercio y en la integración económica entre ambas regiones.

Los países invitados a este diálogo son Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, China, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Vietnam y Brunei.

Durante su estancia en Chile, Videgaray Caso sostendrá reuniones bilaterales de trabajo con su homólogo Heraldo Muñoz Valenzuela, y con el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Ricardo V. Luna Mendoza, además, se encontrará con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, durante la cena de honor que será ofrecida a los ministros y autoridades participantes.

