Vía libre a Álvaro Augusto Pérez para presidir el TSJ-CDMX

El magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, se perfila como el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la ciudad de México, luego que su único contrincante, el magistrado Lázaro Tenorio Godínez, declinó sus aspiraciones al cargo.

Autoridades judiciales informaron que esta tarde presentó una carta ante la Primera Secretaría de Acuerdos en la que expone sus motivos para separarse de la contienda.

Álvaro Augusto Pérez Juárez, integrante de la Octava Sala Civil, será el único que presente su plan de trabajo en sesión privada del Pleno de Magistrados, el próximo 28 de marzo, como lo marcan las bases de dicho proceso.

De no encontrar oposición, Álvaro Augusto Pérez Juárez, será quien sustituya a Edgar Elías Azar, en el período de abril de 2017 a noviembre de 2018.

El 21 de marzo pasado, el aun titular del Poder Judicial capitalino, presentó su renuncia y paralelamente el gobierno federal propuso ante el Senado de la República, la ratificación de Elías Azar como embajador de los países bajos en Europa.

Lázaro Tenorio Godínez , ponente de la Primera Sala en Materia Familiar, fue el único que contendió con Edgar Elías en 2012, para presidir la titularidad del Órgano Judicial capitalino, eleción que no le fue favorable.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.