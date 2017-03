Vence Tigres a Vancouver en ida de las ‘semis’ de la Liga de Campeones

Los Tigres de la UANL impusieron condiciones frente al Whitecaps Vancouver al superarlo 2-0 en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, disputado en el estadio Universitario.

Los goles del encuentro fueron un autogol de Kendall Waston al minuto 6 y de Eduardo Vargas al 87. Ahora todo se definirá en el cotejo de vuelta que se llevará a cabo en territorio canadiense.

El árbitro del encuentro fue el hondureño Oscar Moncada, quien amonestó a Marcel De Jong, Brek Shea, Sheanon Williams y Kendall Waston, por los visitantes.

