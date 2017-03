Unión Europea ve en los migrantes jóvenes un importante activo económico

El embajador de la Unión Europea en México, Andrew Standley, enfatizó que para las naciones europeas, los inmigrantes representan un importante activo económico, en tanto que sus poblaciones han “envejecido” y los estudiantes o profesionistas provenientes de otros países cuentan con un nivel académico y preparación que puede ser aprovechados.

El representante de la Unión Europea participó en un foro Modelo Interno de Naciones Unidas, ITAMMUN 2017, organizado en la Cámara de Diputados.

En ese marco, manifestó que el problema migratorio en los continentes europeo y americano son muy distintas, porque México no requiere de los flujos migratorios para garantizar su “sobrevivencia” demográfica, mientras que en Europa, el envejecimiento de la población es cada vez más pronunciado y ello representa un gran reto para los sistemas de seguridad social.

Añadió que en el caso de México, cada vez más connacionales están retornando al territorio nacional sea por las políticas migratorias de Estados Unidos o de manera voluntaria, y a ellos se suman los centroamericanos que ven a esa tierra ya no como un lugar de paso, sino un destino.

Manifestó que por ello, la perspectiva sobre la migración en foros internacionales por parte de México está cambiando y se entiende que para el problema de los flujos poblacionales entre naciones, no hay “soluciones de milagro”.

La alternativa es, dijo, eliminar las causas de la migración, entre las que se encuentran el crimen organizado y la falta de desarrollo económico, pero ello no será fácil ni sucederá en el corto plazo, aunado a que genera grandes tensiones sociales.

En la medida en que los migrantes centroamericanos sigan estacionándose en México, ante la imposibilidad de llegar a Estados Unidos, alertó, generará tensiones sociales que el gobierno de sus respectivos países tendrán que resolver.

Enfatizó que para la Unión Europea no hay más que dos caminos: “tener más bebés” e incluso incentivar con beneficios fiscales y económicos a quienes tengan más hijos y al mismo tiempo sus padres trabajen; y la migración.

Sin embargo, en ese renglón hay una situación perversa, porque los flujos migratorios se están moviendo de manera desordenada y están generando un debate político muy sensible entre las naciones, porque mientras se necesitan más migrantes, es preciso ordenar su llegada.

Como ejemplo, indicó que la crisis humanitaria que vive Siria, está enviando hacia Europa a personas con educación universitaria y capacitación adecuada, sin embargo, su arribo en conjunto con ciudadanos con menos estudios que huyen de los conflictos, complica esa dinámica.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.