U2 relanzará ‘The Joshua Tree’ por el 30 aniversario del álbum

La banda irlandesa de rock U2 anunció que lanzará una nueva edición de “The Joshua Tree” para celebrar los 30 años de uno de sus álbumes más exitosos.

La edición especial, que saldrá a la venta el 2 de junio, incluirá las 11 canciones originales y además la grabación de un concierto de la banda en el Madison Square Garden de Nueva York en 1987, las caras B de los sencillos originales y nuevos remixes.

También tendrá un libro de 84 páginas de fotografías inéditas tomadas por The Edge en la sesión de fotos para “The Joshua Tree” realizada en el desierto de Mojave, Estados Unidos, en 1986.

“Cuando veo las personas que éramos, veo un montón de peregrinos en un viaje hacia algún tipo de casa creativa. Creo que realmente captura el espíritu de la banda en ese momento”, escribió el guitarrista en su introducción del libro, según la página oficial de la banda.

El jueves, fecha de los 30 años del lanzamiento del disco, estará en vivo contestando preguntas de sus seguidores en su página oficial de Facebook.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.