Twitter dejará de contar las menciones en los 140 caracteres

Twitter ha comunicado este jueves que deja de contar las menciones dentro de los 140 caracteres. El anuncio se produce después de que la compañía afirmara, hace casi un año, que desarrollaría cambios para que los usuarios pudieran aprovechar plenamente el espacio para cada publicación.

Todos los usuarios a través de la página web de la red social y de las apps para iOS y Android ya pueden disfrutar del primer paso de esos cambios.

A partir de ahora, la interfaz de Twitter mostrará los nombres de todos los que participan en una conversación por encima del texto, como se fuese el destinatario de un mensaje directo, en lugar de dentro del tuit.

El usuario puede pinchar en “Tuitea tu respuesta” para ver quién está en la conversación y hacer cambios en la lista de respuestas, si así lo desea. Esto se hace desmarcando las casillas de verificación en el pequeño pop-up que aparece en la pantalla después de tocar este campo.

De esa manera, el tuitero puede centrarse en la lectura de los mensajes reales, sin tener que anotar primero los nombres de usuario.

