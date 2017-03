Triplete de Cauteruccio pone a Cruz Azul en semifinales de Copa MX , al vencer 3-1 a Santos

Torreón, 14 Mar (Notimex).- Con un inspirado y contundente uruguayo Martín Cauterucció, el equipo de la Cruz Azul avanzó a semifinales de la Copa MX, al vencer 3-1 a Santos Laguna en partido de cuartos de final jugado en el TSM del club lagunero.

No solamente el jugador charrúa estuvo fino en la definición sino que todo el equipo mostró equilibrio y calma en todas sus líneas al momento del traslado del esférico a la meta contraria para levantarse del 1-0 en contra.

Desde el minuto 11 el conjunto de La Comarca se puso al frente en el marcador con el tanto del caboverdiano Djaniny Tavares, pero la respuesta celeste fue contundente con los tres tantos del charrúa Cauteruccio en los minutos 21, 23 y 34.

Cabe mencionar que los dirigidos por José Manuel de la Torre se mostraron un tanto titubeantes sobre todo en su cuadro bajo, lo que fue bien aprovechado por Cruz Azul para darle la vuelta al encuentro e instalarse en semifinales.

El conjunto celeste esperará en la siguiente fase al ganador de la serie de cuartos de final entre Xolos de Tijuana y Monarcas Morelia, contra el que definirá a uno de los semifinalistas del torneo copero.

El silbante Adonai Escobedo González tuvo un buen trabajo y por Santos amonestó a Osvaldo Martínez, al charrúa Jonathan Rodríguez, a Néstor Araujo y expulsó con roja directa a Jorge Sánchez en el minuto 81.

Mientras por la Máquina mostró cartón preventivo al chileno Enzo Roco, al uruguayo Martín Cauteruccio y a Joao Rojas.

