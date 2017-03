Tres apps para descargar fotografías de Instagram

Con más de 600 millones de usuarios alrededor del mundo, Instagram se ha posicionado como una de las redes sociales más demandadas.

Según Facebook, propietario de la app, la red social ha ganado más seguidores a partir de las actualizaciones hechas a la plataforma, como lo son Instagram Historias.

No obstante, pese a la demanda, hay usuarios que quisieran dejar la red social pero no quieren perder sus fotografías, o simplemente quisieran descargar las imágenes que ya han publicado. Para ello, existen algunas apps para descargar todos los archivos compartidos, aquí te presentamos tres.

INSTAPORT

Para usar esta aplicación, sólo es necesario introducir tu usuario y contraseña de Instagram y acceder a tu cuenta directamente de la plataforma.

De esta manera, podrás bajar todas tus fotos de la red social a tu ordenador en un archivo comprimido ZIP.

Instaport te permite seleccionar sólo un grupo determinado de fotos a descargar o todas las que ya has publicado. Asimismo, se pueden bajar imágenes a partir de un hashtag que hayas empleado en alguna publicación.

INSTARCHIVE

Esta aplicación permite bajar todas las fotografías de tu cuenta de Instagram y guardarlas en tu computadora en un archivo comprimido ZIP.

Para utilizarla, sólo se tiene que sincronizar en el portal la cuenta de Instagram de cual se quiere bajar las fotos y en el botón de “Download as ZIP” se bajan de manera automática. Esta app, también es gratuita.

SAVEGRAM

La diferencia de esta app a las anteriores, es que SaveGram puede descargarse en Android y bajar las fotografías directamente al smartphone.

Con esta app se pueden descargar todas las fotografías o solo unas cuantas. Asimismo, con SaveGram se pueden descargar fotos de otros usuarios siempre y cuando su perfil sea público

