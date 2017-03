Trasladan a 900 soldados a Sinaloa para reforzar seguridad

Como parte de la estrategia de seguridad del gobierno federal, fueron transportados 900 elementos militares a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, para apoyar en tareas de Protección Civil de la entidad.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los militares fueron llevados vía aérea a la capital sinaloense desde la Base Aérea Militar No. 1, en Santa Lucía, Estado de México.

El apoyo, según el comunicado, se proporcionará para adoptar instrumentos de colaboración con el Gobierno Federal y consolidar acciones en materia de seguridad pública, con el objeto de fortalecer la capacidad de las instituciones del Gobierno Estatal, como un elemento necesario para la seguridad interior de la República.

La dependencia aclaró que el apoyo es de carácter temporal y extraordinario, además de que se brindará asistencia técnica al Gobierno Estatal y el despliegue de tropas en la entidad federativa.

“Las fuerzas de tierra y aire mantienen la firme convicción para acudir con voluntad y entrega; presteza y oportunidad; y decidida determinación, al llamado de la sociedad, con absoluto respeto a la ley y a los derechos fundamentales de las personas.

“En coadyuvancia con este significativo objetivo nacional para un México mejor, se suma el esfuerzo de miles de mujeres y hombres de armas que permanentemente llevan a cabo múltiples tareas en todo el territorio nacional, para contribuir con la seguridad y bienestar de los ciudadanos y de sus familias”, se lee en el texto.

