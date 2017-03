Tinder se pone ‘selectivo’, existe una versión ‘vip’ de la popular app de citas

Tinder, la aplicación geosocial utilizada para conocer gente o buscar pareja, ‘ligue’ o como tú prefieras llamarlo, se prepara para lanzar una versión ‘VIP’ o exclusica, accesible sólo por invitación, que estaría reservado para gente influyente, rica, atractiva o famosa, la ‘élite’.

Se trataría se “Tinder Select,” un nuevo apartado que se activaría dentro de la misma aplicación, esto en caso de ser invitado a ser miembro del club privado.

En su ‘casting’, Tinder incluyó a los usuarios más atractivos de la app, distinguiéndolos por la valoración de su perfil con base de un algoritmo llamado Elo scores (puntajes Elo) que utilizan para generar mejores ‘matches’.

El sistema de ranking se basa en miles de señales que determinan cuáles son los perfiles más deseables dentro de la aplicación basándose en fotos, biografías escritas, entre otras cosas.

“Es muy complicado. Nos tardó dos meses y medio solo desarrollar el algoritmo porque implica muchos factores”, dijo Sean Rad, el CEO de Tinder en una entrevista.

“No se trata únicamente de cuánta gente te deslizó su dedo a la derecha”, añadió.

Algunos de estos invitados privilegiados luego tienen la oportunidad de nominar a otros miembros a unirse a la plataforma, pero para evitar que el grupo de élite se expanda incontrolablemente, estos segundos nominados no pueden nominar a otros.

La nueva versión lleva otro diseño que el Tinder tradicional. Lo más destacado es el reemplazo del color naranja de la app regular por azul.

La parte de arriba donde solía estar la llama de Tinder fue reemplazada por una S de color azul marino a su lado para activar la filtración de usuarios usando Select. Los miembros pueden volver a usar la sección general de la app cuando deseen, desactivándolo.

Lo más curioso es que al parecer, la versión ‘Select’ ha existido por alrededor de seis meses sin que Tinder lo haya anunciado, presuntamente para mantener su prestigio.

Tinder de momento no ha dado más comentarios respecto a esta nueva y exclusiva versión.

