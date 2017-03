Supervisará Cienfuegos avances en construcción de cuartel

Este jueves el secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda estará en Torreón para supervisar los avances en la construcción del Cuartel Militar en el municipio de San Pedro y que se hace con aportaciones económicas de la Sedena, el gobierno del Estado y varios municipios de Coahuila, Chihuahua y Durango.

Dice que el tema de seguridad no debe descuidarse ni un solo minuto para que a Coahuila y La Laguna no le suceda lo que a otros estados que luego de esfuerzos avanzaron, no mantuvieron el trabajo y ahora han retrocedido de manera lamentable.

