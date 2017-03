Sugerí a Duarte que enfrentara a la Ley: Osorio Chong

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aceptó que fue una de las personas que se encontró con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, antes de su fuga. Al respecto, dijo que lo llamó a “tomar una decisión para enfrentar la ley y le sugerí hacerse a un lado para que pudiera entrar al gobierno de la República”.

En conferencia de prensa informó que le dijo a Duarte que Veracruz era un caos, quien le contestó que tenía la conciencia tranquila. “Le dije que yo le recomendaba que con esa conciencia enfrentara la ley, que saliera y enfrentara la ley”, indicó Osorio Chong.

Aseguró que la detención de Javier Duarte es una prioridad y señaló que fue el gobierno de la República el que solicitó una orden de aprehensión en su contra “por todas las atrocidades que hizo en contra del estado de Veracruz, no vamos a bajar ni un sólo momento el trabajo hasta dar con su paradero”, concluyó el titular de la Segob.

