Sufre México sorpresiva derrota ante Italia en el Clásico Mundial de Beisbol

Los italianos fabricaron racimo de cinco carreras en la parte baja de la novena entrada, para remontar la pizarra tras ir perdiendo 5-9, al atacar al estelar relevista Roberto Osuna, quien no pudo sacar un solo out.

Los batazos estelares fueron de Alex Liddi, con doblete productor de dos carreras, imparable remolcador de Nimmo y dos más con hit de John Andreoli para el definitivo 10-9, en la sorpresiva voltereta de los europeos.

México se colocó en ventaja 1-0 en el primer inning con cuadrangular solitario de Esteban Quiroz, contra la serpentina del abridor italiano Alessandro Maestri.

Los italianos respondieron con jonrón de John Andreoli para empatar la pizarra en ese primer inning, contra el abridor Yovani Gallardo.

El conjunto mexicano recuperó la ventaja en el tercer episodio; Esteban Quiroz conectó doblete para enviar a la registradora a Sebastián Elizalde para el 2-1.

En la cuarta entrada México aumentó la pizarra con jonrón de Japhet Amador, al jardín izquierdo, e imparable de Elizalde remolcó a Efrén Navarro para el 4-1.

Italia se acercó con bambinazo de Rob Segedin, con Daniel Descalso en los senderos y Chris Colabello siguió con otro jonrón para empatar la pizarra 4-4.

México fabricó rally de tres carreras en el quinto episodio; con las bases llenas Efrén Navarro recibió pasaporte y remolcó de “caballito” a Esteban Quiroz, y Luis Cruz remolcó dos carreras con doblete a la pradera izquierda para el 7-4.

Drew Butera recibió al relevista Salas con vuelacerca solitario para colocar el 7-5.

Los mexicanos sumaron dos carreras más en la séptima entrada, Elizalde conectó imparable para remolcar a Japhet Amador y Efrén Navarro para el 9-5 y al final la sorpresiva voltereta de los italianos, para su primera en el Clásico Mundial de Béisbol.

El próximo partido de México será contra Puerto Rico, este sábado 11 de marzo.

