Sube a 30 número de niñas muertas por incendio provocado en albergue en Guatemala

Entre gritos y llantos, decenas de familiares arribaron a las puertas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción en San José Pinula, unos 25 kilómetros al sureste de Ciudad de Guatemala, buscando información sobre sus hijos.

El jefe de la policía local, Nery Ramos, confirmó inicialmente que al menos 19 menores habían fallecido, pero más tarde hospitales locales, que habían reportado alrededor de 40 heridos de diversa consideración, informaron el deceso de dos niñas más.

“Es sumamente grave lo que ha ocurrido y más grave aún por el hecho de que pudo haberse evitado”, dijo Anabella Morfín, procuradora general de la nación, en una conferencia de prensa.

La noche anterior, decenas de menores trataron de escapar por las “malas condiciones y maltrato” tras una revuelta interna, que dejó destrozos y a una menor con lesiones. La policía dijo que logró devolver al centro a 54 de ellos, pero todavía no está claro si ambos eventos están relacionados.

En el momento de la tragedia, unos 580 menores de 18 años – con historiales que van desde el maltrato familiar, la explotación sexual y la discapacidad a delitos de hurto, agresiones y adicción- residían en el centro que depende de la Secretaría de Bienestar Social.

El año pasado, el hogar llegó a superar los 700 internados, dijeron las autoridades nacionales.Guatemala tiene la tasa más alta de desnutrición infantil de América Latina y los niños son frecuentes víctimas de explotación sexual, trabajos forzados e incluso son reclutados por grupos criminales.

El Gobierno decretó tres días de luto nacional y dijo que ordenó la destitución del director del albergue. La Fiscalía abrió una investigación para dirimir posibles responsabilidades en la tragedia y analizar las denuncias de abusos a los jóvenes.

“Se les dará todo el apoyo a las instituciones encargadas de hacer las investigaciones”, dijo el presidente Jimmy Morales en un breve mensaje televisado por el canal de Gobierno. “Contribuiremos para esclarecer la verdad”, añadió.

Fuera del recinto decenas de policías impedían el acceso a las familias, que increpaban a las autoridades pidiendo información y denunciando ante los periodistas supuestos abusos y maltratos en el centro, donde los menores ingresan tanto por orden judicial como por petición de sus tutores.

“Todavía no tengo información de mi hijo. Dicen que ya van a entregar a los niños pero no nos dicen nada”, dijo con voz quebrada Alicia López, una trabajadora doméstica de 50 años que tiene un hijo de 12 internado en el centro.

“Quiero justicia porque a él lo violaron (…) y vino por drogadicción, porque me golpeó y porque tiene autismo”, agregó entre sollozos.

Las autoridades decidieron sacar del centro a los menores discapacitados y buscarán separar a los que tienen antecedentes penales de los que son internados por ser víctimas de abusos.

“No es justo, no es posible, que niñas que sencillamente adolecen de una familia, que no tienen problemas con la ley, estén mezcladas con jóvenes que cometen hechos vandálicos”, dijo Heinz Heimann, portavoz de la presidencia, en rueda de prensa.

