Sostiene Videgaray reunión con Junta de Coordinación del Senado

El Canciller llegó a la nueva sede del Senado en punto de las 9:30 horas y fue recibido por el coordinador parlamentario del PRI, Emilio Gamboa.

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, sostiene una reunión privada con integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado, quien quienes definirá un acuerdo legislativo para regular las negociaciones entre México y Estados Unidos. Videgaray Caso llegó a la nueva sede del Senado en punto de las 9:30 horas y fue recibido por el coordinador parlamentario del PRI, Emilio Gamboa Patrón.

De acuerdo con un borrador que trabaja el Senado, se busca dar respuesta a las políticas públicas impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como oponerse firmemente a la construcción de un muro en la frontera común, por representar un acto contrario a la buena vecindad. Prevé exigir “el diseño e implementación de una estrategia de respaldo político y jurídico internacional, a esta posición con países aliados y organismos internacionales, la cual será acompañada con la diplomacia parlamentaria”.

Contempla exigir el cumplimiento estricto de los acuerdos de repatriación en lo que respecta a los horarios convenidos, puntos de internación establecidos, estándares de protección a los derechos humanos y atención diferenciada a menores no acompañados y grupos vulnerables. El documento propone también hacer un llamado para emprender acciones legales en respuesta a cualquier intento de gravar, decomisar, bloquear o interferir en el libre flujo de remesas y transferencias financieras legales, entre otros puntos.

