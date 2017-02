Sonos SUB, el poderoso subwoofer nueva versión blanca ¡Ya disponible en México!

Sonos el fabricante de sistemas inalámbricos de audio HiFi multi-habitación informa sobre la disponibilidad en México de la nueva versión en color blanco del modelo SUB. Este subwoofer estará disponible a través del canal de distribuidores e integradores de Intéligos, el mayorista de la marca en nuestro país.

Por su vibrante desempeño, poderoso sonido, diseño simple y configuración de un solo botón, el Sonos SUB original, en color negro, fue bienvenido en los hogares de los amantes de la música y el cine en casa de todo el mundo. Al conectar el SUB en conjunto con cualquier bocina Sonos, se perciben partes de la música que no se podrían escuchar de otra manera. El SUB realiza todo el trabajo pesado requerido para brindar las frecuencias bajas, para que el resto de los altavoces se centren en el perfeccionamiento de las frecuencias de gama media y de alta.

Como es costumbre en todos los altavoces y componentes de la familia Sonos, el diseño es un aspecto fundamental del desarrollo del producto. Con el Sonos SUB el reto inicial fue crear un equipo que el usuario no tuviera que ocultar bajo un sillón o el mueble del televisor, como sucede con los subwoofers de otras marcas.

“Queríamos diseñar un objeto que fuera lo suficientemente hermoso como para que la gente no quisiera ocultarlo y que fuera también muy flexible”, señaló Mieko Kusano, Director Senior de Product Management.

“El desafío que tenemos con nuestros productos es que tienen que vivir en su entorno, pero francamente también tenemos que diseñarlos para que desaparezcan”, agrega Tad Toulis, VP de Diseño. “Sólo queremos que se presenten cuando los utilice.”

Utilizando algunos de los clásicos principios de diseño nórdico, el nuevo cambio de imagen en blanco del SUB, lleva a la visión de Tad un paso más allá. Ahora el SUB es capaz de combinar perfectamente con la decoración de los espacios más limpios, iluminados y llenos de tonos claros. Sus líneas simples permiten que el SUB tenga protagonismo o pase tan desapercibido como el usuario desee.

El SUB funciona con cualquier bocina o componente amplificado de Sonos. Para alcanzar sonidos más potentes en la configuración de cine en casa lo ideal es configurarlo con el PLAYBAR. Para que luzcan los graves de las melodías favoritas, se sugiere combinarlo con las bocinas PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5 o en los altavoces externos conectados vía el reproductor inalámbrico CONNECT:AMP.