Sonos presenta sistema inalámbrico de sonido multi-habitación: PLAYBASE

Sonos lanza sistema inalámbrico de sonido multi-habitación: PLAYBASE, el nuevo miembro de su línea de altavoces para aplicación de cine en casa. El concepto del Sonos PLAYBASE surge de un dato contundente: en los hogares, hasta el 70% de los televisores se instalan sobre algún tipo de mueble, y no montados a la pared.

El PLAYBASE es un altavoz delgado, pero muy potente, que se coloca discretamente debajo del televisor. Disponible en colores blanco o negro, el equipo estará disponible a nivel mundial en el próximo mes de abril, por un precio de $18,499.00 pesos mexicanos.

En apenas 58mm de altura, el PLAYBASE encierra 10 drivers, que entregan todo lo que el usuario espera de la tecnología Sonos, un gran sonido en películas, conciertos o deportes, cuando el televisor está encendido, y música ininterrumpida cuando está apagado. Sin duda, este equipo fue diseñado para integrarse en la decoración del hogar y pasar sutilmente desapercibido. Por su sólida apariencia, parece haber sido cortado de una sola pieza de granito, y al mismo tiempo desafía las expectativas sonoras que un altavoz tan delgado pudiera generar. Su estructura se muestra como una pieza única, sin uniones visibles, lo que resulta en un perfil limpio y tersa superficie con más de 43 mil pequeños orificios que conforman una rejilla acústica transparente.

Sonos desarrolló el PLAYBASE desde cero, con procesos de fabricación y materiales únicos que cumplen con el nivel de calidad que distingue a la compañía, incluyendo un complejo proceso de moldeo por inserción y un material exterior de policarbonato de vidrio creado a la medida, listo para mantener la vibración al mínimo y soportar el peso de un televisor por muchos años.

“Cuando pensamos en el siguiente producto a desarrollar, siempre tenemos en mente el hogar y el papel que cada uno de nuestros equipos desempeñara en él. Nos dimos cuenta de que el PLAYBAR sólo satisfizo la necesidad de un pequeño porcentaje de hogares en los que el usuario monta sus televisores en la pared”, comentó Patrick Spence, CEO de Sonos. “Vimos la enorme oportunidad de brindar un gran sonido, con formidable estilo, para la vasta mayoría de las casas donde el televisor se coloca sobre un mueble. Fue un gran reto en el que llevamos más allá de sus límites al diseño, acústica, materiales y el software, así que estamos ansiosos por conocer la reacción cuando el consumidor lo lleve a su hogar.”

Diseñado para televisores que no están montados en la pared

El PLAYBASE se controla con facilidad y se configura con sólo dos cables (óptico y de corriente). Su sonido se expande a otras habitaciones cuando está conectado de forma inalámbrica al sistema residencial de sonido Sonos, y es, tanto un altavoz para el televisor, como uno para gozar de la música, con acceso a más de 80 servicios de música en línea. Más adelante, durante este año, y al igual que cualquier otro altavoz Sonos, el PLAYBASE podrá controlarse por comandos de voz y mediante cualquier dispositivo compatible con Alexa de Amazon. El nuevo PLAYBASE y el ya conocido PLAYBAR representan la oferta Sonos para complementar el desempeño de su televisor, y ahora el usuario podrá elegir la opción de su preferencia, de acuerdo a la que mejor se adapte al montaje en su habitación.

