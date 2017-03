Skype Lite, videollamadas de gran rendimiento en conexiones inestables

En febrero de 2017 fue anunciado el lanzamiento de Skype Lite, una aplicación para el sistema operativo Android, por el momento desarrollado para usuarios en la India. Se trata de una versión ligera que tan solo ocupa 13 megabytes (mb) y que promete un gran rendimiento en las condiciones más desafiantes para establecer una conexión.

Skype Lite, es capaz de funcionar con un menor consumo de datos y de batería al momento que el usuario establezca una conexión. Además, la versión ligera incorpora una opción para conocer en todo momento el uso de datos móviles y Wifi, con el fin de que el usuario tenga controlado el consumo que realiza cada vez que utiliza esta app.

La cadena de televisión india NDTV (New Delhi Television Limited) realizó un test el pasado noviembre para averiguar el consumo de datos de las aplicaciones de videollamadas más populares y la mejor parada de ellas fue FaceTime, que viene preinstalada en los dispositivos con iOS, seguida de la versión tradicional de Skype y, en último lugar, de WhatsApp, que acababa de lanzar este servicio.

NDTV realizó videollamadas de cuatro minutos con cada una de las tres apps, bajo una conexión 3G, y los datos consumidos durante ese tiempo fueron de 8,8 MB por FaceTime; de 12,3 MB por Skype; y de 12,7 MB por WhatsApp.

Es preciso recalcar que los datos pueden variar en función de los dispositivos y sistemas operativos utilizados, pero existen otros estudios llevados a cabo únicamente con teléfonos Android y que concluyen que, en el caso de decantarnos por llamadas de voz a través de aplicaciones móviles, en términos de consumo de datos resultan más económicas otras opciones menos conocidas.

