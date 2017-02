Sin Bandera aplaza el adiós

Sin Bandera decidió dejar atrás su ultimátum. Lo que nació como un reencuentro para una gira exclusivamente de un año que titularon Una Última Vez se extendió y ahora Leonel García y Noel Schajris prefieren no hablar de separaciones.

“Ya no voy a hablar más de una última vez, ni de reencuentros ni de despedidas. Que Sin Bandera siga lo que la gente quiera que siga, yo estoy seguro que va a vivir por generaciones porque son canciones que han probado ser más fuertes que el tiempo”, expresa Noel.

El impedimento que tenían eran sus carreras como solistas, pero decidieron que su dueto no los detendrá para seguir sus sueños individuales, así que trabajarán a la par y simultáneamente como se ha visto en otros lugares del mundo. “Cuando no estamos crecemos de una manera, estamos y es de otra, volvemos a los solos y vuelves a crecer. Te ayuda estar cambiando, si te quedas en un lugar se alenta el crecimiento y entras en una zona de confort.

El estrés en ese sentido es bueno porque te estira, es como un músculo cuando lo trabajas. Duele terminar y empezar otra cosa, pero el trabajo del artista pasa justo por el dolor y el trabajo. Empezar algo que a lo mejor es incómodo y de ahí viene el arte: de la emoción, el descubrimiento, la renovación, la originalidad y el riesgo”, dice Leonel. Ambos músicos saben que sin el éxito que tuvo Sin Bandera en la década del 2000 no hubieran hecho siete años de carrera en solitario y ahora no podrían regresar y tomar decisiones maduras si no tuvieran esa experiencia individual. “Si la gente lo ve así, se va a estresar menos con la cuestión de si ya nos separamos o si estamos juntos de nuevo”, agregó el cantante.

Esto es posible, coinciden, porque han conseguido que la mayor parte de sus seguidores sean jóvenes, quienes ven las cosas con menos rigor, tienen otras ideas de la música y no cuestionan tanto si se trata de un género o de otro, ni tampoco si están en uno o más proyectos. La única fórmula que tienen que seguir, dicen, es la libertad de hacer lo que quieran, aunque los demás crean que no funciona; la idea es compartir la música y divertirse en el proceso, y eso es lo que hicieron para su nuevo material Primera Fila: Una última vez – Encore, que estará disponible el 24 de febrero e incluirá una nueva gira con el mismo formato que volverá al Auditorio Nacional.

El material fue grabado a dos tomas como un homenaje a los grandes MTV Unplugged de los cuales ambos son fans, pues consideran que su música se escucha mejor en un formato acústico. “Hemos notado que en los Primera Fila hay un retoque, se graban cosas que no quedaron bien y nosotros quisimos que lo que sucediera ese día quedara para siempre”, cuenta Noel. Noel y Leonel se basaron en una pelea de box para crear un escenario con el ring, lámparas cenitales sobre él y fondearon con una pantalla gigante al centro y dos más a los costados, ya sea para proyectar imágenes de paisajes, letras de tuits de sus fans cuando les pidieron que volvieran y añadieron locaciones de los países en los que han sido bien recibidos.

“La idea original era estar en un foro, los Estudios Churubusco, y llevar a la gente ahí como normalmente se hace. Después se nos ocurrió ampliarlo para incluir a otros países, lugares muy bellos para cantar el resto de las canciones.

Combinamos la intimidad de los pequeños detalles con sentarnos en alguna terraza de algún edificio histórico con una vista al barrio en Costa Rica, una hacienda en Puebla o en la ciudad de Buenos Aires, capturar con la tecnología del dron los panoramas; así la gente tiene la sensación de opuestos”, comenta Leonel en entrevista.

Ese día de grabación, le recordaron a los presentes que era el último registro grabado que harían de el ciclo de reencuentro después de casi 10 años. Saben que no dejarán de trabajar o componer juntos, pero en otros momentos. “Lo vimos como una oportunidad de acercarle las canciones a la gente. Como nos basamos en los MTV Unplugged de los 80 y 90, en ese entonces no había invitados, eso empezó a aparecer sobre todo en Latinoamérica; quisimos volver a lo básico.

Ya hay una costumbre en los shows y es muy raro quien no invita a alguien, estamos acostumbrados, pero vas a Estados Unidos y la mayoría no lo hace. Generamos una mala costumbre en la gente de que se tiene que invitar a alguien porque si no, el show no está completo y eso es una mentira”, indica Leonel. Los cantautores eligieron las mejores canciones de su repertorio e incluyeron dos inéditas.

Aunque la idea fue por petición de la gente, también fue para dar de ellos un poco más, por eso el título de Encore, que para ellos es el término de una noche espectacular con algo muy emotivo, más que un abrazo. “Fue bonito vestir las canciones más modernas a 2017, esas que nacieron en 2001. Platicábamos desde los ensayos con toda la banda y decíamos ¿vamos a atrevernos a jugar con las canciones y reversionarlas?, ¿qué pasa si hacemos ‘Amor Real’ bossa nova o si ‘Sirena’ es funky a lo Bruno Mars? Leo incluso se fue a tocar la batería”, asegura Noel.

A la par de una gira que no saben cuánto tiempo durará, planean lo que en su trayectoria solos va a seguir para su vida. Mientras que Leonel empezó a componer y tiene un poco más de las canciones de un disco, Noel se enfocará en un proyecto sinfónico para este año en donde ya invitó a Leonel.