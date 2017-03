Sigue vigente operativo policial para regreso de paseantes

Continúa la Secretaría de Seguridad Pública capitalina con la aplicación del dispositivo especial de vigilancia con motivo de la salida y regreso de paseantes en virtud del fin de semana largo o puente, por lo que se reforzó la presencia policial en entradas y salidas carreteras.

En la ciudad de México, los uniformados vigilan inmediaciones de balnearios, corredores turísticos, zonas comerciales y bancarias, museos, teatros, cines, parques públicos y de diversiones, así como sitios de esparcimiento familiar.

De igual manera, la SSP-CDMX mantiene la presencia policial en las terminales de autobuses y en el Aeropuerto Internacional capitalino, en coordinación con personal de la Policía Federal.

Autoridades de la dependencia, informaron que por la tarde noche, se intensificarán las labores de vigilancia y supervisión en los ingresos a la ciudad, a fin de prevenir cualquier accidente automovilístico.

Sobre Circuito Interior en sus diferentes tramos, Anillo Periférico, Calzada de Tlalpan e Ignacio Zaragoza, ya que son tramos de vías rápidas para el regreso a casa.

Los operadores de ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y helicópteros de la SSP-CDXMX, estarán atentos ante cualquier llamado de emergencia.

Por esa razón, mantendrán constante comunicación con la red de hospitales del gobierno capitalino, los cuales brindan atención las 24 horas y los siete días de la semana.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.