El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, participó en la Sesión Plenaria del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla.

“Refrendo el invariable compromiso de México, con esta alianza privilegiada, así como nuestro absoluto respaldo a las acciones conjuntas, para construir un futuro de bienestar y prosperidad compartidas”: EPN

A fin de mejorar la calidad de vida de las sociedades y generar nuevas oportunidades, hace 9 años, los países miembros pusieron en marcha el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica.

“Como países hermanos, aliados y vecinos, tenemos la responsabilidad de trabajar juntos, por una convivencia positiva, constructiva y de beneficio recíproco”: EPN

El Primer Mandatario destacó varias acciones que se están impulsando de manera conjunta:

1. Fortalecimiento de las acciones en materia de salud.

En este marco, México ha respaldado los Planes Maestros Mesoamericanos en la atención de enfermedades como dengue, malaria y chikungunya; lo mismo que el mejoramiento de los servicios de primer nivel y los programas de seguridad vial.

2. Compromiso con la alimentación y nutrición de los grupos sociales más vulnerables.

A través de la Iniciativa Mesoamérica sin Hambre, que retoma la experiencia de México en la materia, se respalda a familias en situación vulnerable, para que superen la pobreza alimentaria, especialmente en el medio rural.

3. Modernización de la infraestructura carretera regional.

El fortalecimiento del llamado Corredor Pacífico, con una extensión de más de 3 mil 200 kilómetros, es clave para unir, acercar y ampliar las oportunidades de los habitantes de la zona.

La mejor muestra de la determinación de los países de la región para concretar este magno proyecto, es que se cuenta ya con el 72.6% del financiamiento necesario para su modernización.

4. Apoyo a la creación de capacidades para enfrentar los efectos y amenazas del cambio climático.

“Nos satisface haber presentado la Red Mesoamericana para la Gestión Integral del Riesgo, a través de la cual México comparte sus experiencias y conocimiento técnico en esta materia”: EPN

5. La transición hacia la interconexión eléctrica de la región.

Hace 9 años se acordó como primer paso para la integración energética de la región, el desarrollo del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central, el SIEPAC.

Hoy, este Sistema es una realidad y funciona a plena capacidad, en beneficio de los habitantes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

El siguiente paso comprometido es la interconexión del Sistema Centroamericano, con la red eléctrica mexicana.

“Si bien los diversos instrumentos de cooperación del Mecanismo de Tuxtla han dado importantes frutos, debemos reconocer que todavía estamos lejos de aprovechar todo su potencial.

Por ello, los Jefes de Estado debemos actuar con visión de futuro. Tenemos que asegurarnos de que prevalezca siempre el interés general de los habitantes de la región, por encima de cualquier otra consideración”: EPN

Migración

El Primer Madatario destacó que es prioritario que todos los gobiernos velen por el absoluto respeto a los Derechos Humanos de los migrantes, por su integridad física y por su dignidad como personas.

“Hoy, más que nunca, si queremos atender las causas de la migración, los países mesoamericanos debemos ir al fondo del problema, a su origen, que es la falta de oportunidades.

Hago un respetuoso llamado a los países de la región a fortalecer nuestra alianza y a redoblar esfuerzos, para cumplir la promesa de un mejor futuro, en beneficio de todos los habitantes de Mesoamérica”: EPN.

