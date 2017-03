Sergio Pérez califica a pista de Melbourne como circuito “casi” callejero

El piloto mexicano Sergio Pérez está ansioso por empezar la temporada 2017 de la Fórmula Uno de automovilismo en Melbourne, Australia, en una pista que calificó como “muy agradable y es un desafío para conducir, porque es casi un circuito de la calle”.

En declaraciones a su escudería, Sahara Force India, “Checo” Pérez comentó que está listo para empezar el año de la F-1 este 26 de marzo en Melbourne, “es importante no distraernos: queremos empezar bien y seguir adelante con nuestro trabajo”.

Agregó que ”la pista en Melbourne en sí es muy agradable y es un desafío para conducir porque es casi un circuito de la calle. Comienza el fin de semana muy verde y como continúa, se consigue más agarre y más confianza en mi nuevo auto”.

Hizo un pronóstico en la fecha inaugural, “estoy seguro de que podemos hacerlo bien y anotar puntos de la primera carrera. En Australia todo puede pasar y hemos visto carreras impredecibles en el pasado. Nunca se sabe qué oportunidades se presentan, por lo que tengo que estar listo en todo momento para tomarlos”.

Sergio Pérez finalizó diciendo que “la primera carrera siempre es divertida. Tuvimos largo invierno para recargar las baterías, ahora sólo quiero competir. Australia es el mejor lugar para comenzar la temporada, es un gran país y hay mucho que hacer en Melbourne. Es un fin de semana de diversión”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.