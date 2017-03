Sentencian a ex policía preventivo por secuestro de colombiano

Un ex policía preventivo recibió 25 años de prisión por haber secuestrado a un ciudadano originario de Colombia, después de investigaciones conjuntas entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalinas.

De acuerdo con un comunicado, el ahora imputado y recluido en el Reclusorio Oriente, cometió el plagio la tarde del 20 de septiembre de 2013, el agraviado circulaba por avenida Cuauhtémoc a bordo de un automóvil de la marca Chevrolet, tipo Chevy, con placas del Estado de México, cuando fue interceptado por cuatro hombres que viajaban en motocicletas, quienes lo bajaron del vehículo, lo golpearon y subieron a una camioneta y se lo llevaron.

Posteriormente, elementos policiacos llegaron al lugar de los hechos y encontraron el automóvil del ofendido con las intermitentes encendidas, las llaves puestas y la puerta del copiloto abierta; en el sitio se apreciaban manchas de sangre.

El agente del Ministerio Público inició averiguación previa y ordenó la intervención de elementos de la Policía de Investigación (PDI) y personal de la Coordinación General de Servicios Periciales para hacer las diligencias correspondientes.

Entre las pruebas recabadas, se analizó el equipo de comunicación del indiciado, que tenía rastreador GPS, lo que permitió comprobar que éste se encontraba en la avenida Cuauhtémoc, entre las calles Esperanza y Morena, en el momento en que se consumó el plagio, por lo que fue detenido y puesto a disposición del representante social, quien solicitó a un Juez Penal la medida cautelar de arraigo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.