SENSP apoya auditorías sobre certificación de datos delictivos

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP) aseguró que las auditorías que realiza la federación cuentan con la validez necesaria, igual a las que podría realizar una institución externa para la corroboración de datos.

Durante el Foro “Internacional de Evaluación de Estadísticas Delictivas”, el director del SENSP, Álvaro Vizcaíno, manifestó que el órgano federal cuenta con las atribuciones certificadas para realizar las certificaciones sobre los registros estatales en materia de delitos.

“Tan importante puede ser una auditoría externa como que el propio órgano federal cuente con estas atribuciones legales para hacer inspecciones y verificaciones físicas que permitan corroborar los datos que nos reportan mensualmente y realizar de ese modo las auditorías”, dijo Vizcaíno.

Incluso señaló a los gobiernos estatales como parte de la estrategia de mejoramiento en su personal, equipamiento y tecnología para el combate a la delincuencia en sus territorios, por lo que descartó que el problema total sea de la Administración Federal.

“El problema no está en la Federación, está en fortalecer las capacidades de las entidades federativas, cada vez que algunas requieren consolidar al personal, su equipamiento, su tecnología para hacer las cosas de una mejor manera, también es importante fortalecer las capacidades y el marco legal del propio centro nacional de información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

Agregó que para el avance en la obtención de datos se han invertido poco más de 600 millones de pesos, que han sido inyectados a la misma dependencia así como a las entidades federativas que más rezagos presentan.

Vizcaíno insistió en que todo acompañamiento que haga la sociedad civil será bien recibido para mejorar aspectos donde se registren fallas.

“En esto se ha invertido una cantidad importante de más 600 millones de pesos, solamente el año pasado para fortalecer las áreas de análisis de la información, las capacidades de los ministerios públicos de las entidades federativas, para que puedan aportar mayor información con oportunidad y calidad.

“Cualquier acompañamiento de sociedad civil que nos permita tener mayor información sobre los temas que debemos mejorar siempre es muy valioso y muy Bien recibido”, concluyó el funcionario.

