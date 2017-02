Selena Gomez es la reina absoluta de Instagram

La cantante Selena Gomez vuelve a marcar un récord en Instagram al acumular un total de 110 millones de seguidores.

La artista, que ha dado las gracias por el apoyo incondicional, se confirma como la persona con más fans en la aplicación fotográfica según Forbes, superando con creces a otras celebridades como Kim Kardashian, la hermanastra de esta, la modelo Kendall Jenner, o el actor Dwayne Johnson.

“Gracias familia por 110. Les prometo que seguiré valorando mi plataforma y diciendo la verdad, pero lo más importante es que todos y cada uno de ustedes me han cambiado la vida. Estoy muy agradecida”, decía la intérprete de Kill Em With Kindness.

Este nuevo hito lo alcanzó un día después del lanzamiento de su primera colaboración con el DJ noruego Kygo. Según la prensa musical, It Ain’t Me es el sonido más maduro al que se ha enfrentado la artista de 24 años en su carrera como cantante.

Un sencillo que supone su regreso a la musical tras la edición de su último álbum, Revival, en 2015, cuyo tour tuvo que cancelar el año pasado tras sufrir una recaída en la enfermedad de lupus que padece desde hace años.

La texana recupera la normalidad tras tener que entrar de nuevo en rehabilitación en un centro especializado en Arizona debido a la presión profesional y mediática a la que se ve sometida.

Malos momentos que parecen haber quedado atrás gracias al apoyo y atenciones que está recibiendo de su nueva pareja, The Weeknd con quien aseguran que la relación va viento en popa a toda vela.