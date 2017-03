Seguiré defendiendo a las fuerzas armadas y a la PF: Osorio Chong

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong advirtió que no se cansara de defender a las fuerzas armadas y a la Policía Federal, la cual es reconocida a nivel nacional e internacional.

Al encabezar en el Estado de México, la entrega de prestaciones a elementos de la corporación, el encargado de la política interior aseveró que nadie va poder echar para atrás la labor de proteger la vida de los mexicanos.

“Hoy nuestra Policía Federal está vista en el mundo como una de las mejores. Por eso yo no permito que cuando alguien comete una acción al margen de la ley, se quiera involucrar a toda la Policía Federal, yo defiendo a la Policía Federal porque los conozco, porque sé la entrega y sé lo que hacen en favor de las familias mexicanas. Es con su apoyo, como estamos trabajando para devolverle la tranquilidad a todas y a todos los mexicanos. Tenemos retos por delante, vamos a cumplirlos, vamos a seguir. Nadie con sus señalamientos, con sus ofensivas contra nosotros, van a poder echarnos para atrás, vamos para adelante para proteger y cuidar la vida de las y los mexicanos”.

Ante el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, y el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales; Osorio Chong destacó que el Ejército, la Marina y la Policía Federal están preparadas para servir a la nación y lo hacen sin poner peros.

“La Policía Federal, junto con nuestras Fuerzas Armadas, están preparadas para servir a la nación. Están haciendo acciones, incluso ustedes, los militares, los marinos, que no les corresponden. Acciones como ir a los municipios y ser policía municipal, tomar las funciones que no les corresponden ante la inacción de algunos ámbitos de gobierno en lo municipal o estatal. Ustedes, junto con nuestras Fuerzas Armadas, no han puesto peros, han puesto decisión, firmeza, ganas de trabajar por su país”.

El titular de Gobernación aseveró que quienes no creen en las instituciones y las denostan, desconocen el dolor que han dejado los delincuentes en hogares completos y no saben que quienes arriesgan sus vidas para defender al país también son mexicanos.

