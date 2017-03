Sedena: mujeres no tienen obstáculos para seguir en el Ejército

Las mujeres integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no tienen obstáculos para alcanzar los más altos puestos, además de que los eventos de acoso y hostigamiento han sido combatidos desde la presente administración.

Durante la entrega de certificados de igualdad a la dirección de derechos humanos y a la dirección de Fábricas de Vestuario y Equipo (Fave), José Carlos Beltrán Benítes, director deneral de Derechos Humanos de la Sedena, fue quien reveló los alcances de las mujeres militares dentro de la dependencia.

“Hemos obtenido avances significativos con la convicción de lograr una igualdad sustantiva en los ámbitos del quehacer militar y estamos conscientes que es cuestión de tiempo para coronar mayores éxitos, que puede afirmar categóricamente, las mujeres en el Ejército y Fuerza Aérea no tienen obstáculo para llegar a ostentar las más altas jerarquías en igualdad de oportunidades que los hombres, esto ahora es una realidad.

“Sabemos que falta por hacer, pero vamos en el camino correcto”, comentó.

Lorena Cruz Sánchez, directora del Instituto Nacional de mujeres entregó el Certificado de Igualdad Laboral y no Discriminación a las Direcciones Generales de Derechos Humanos y de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Sedena.

La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, entregó un reconocimiento de Acreditación al Comité de Ética y Prevención de Conflictos, el cual fue recibido por Daniel Velasco Ramírez, Oficial Mayor de la Sedena.

En el evento estuvieron presentes el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, el titular de Salud federal, Jisé Narro Robles, el subsecretario de derechos humanos de Gobernación, Roberto Campa, entre otras personalidades.

