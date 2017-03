Se reúnen por primera vez Raúl Cervantes y fiscal de EEUU

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes, se reunió por primera vez con el fiscal general de Estados Unidos, Jefferson B. Sessions, para tocar los avances en los temas de extradiciones y asistencias jurídicas entre ambas naciones.

De acuerdo con la dependencia federal, se reiteró, también, el compromiso para enfrentar la trata y el tráfico de personas, a la par con la voluntad de México para continuar colaborando de forma estrecha en contra de la delincuencia.

Ambos funcionarios reiteraron su compromiso de cooperar en el intercambio de información con el objeto de identificar y desarticular a las organizaciones criminales trasnacionales, así como en el combate al tráfico ilegal de drogas y armas.

Además, se reconoció la cooperación en materia de prevención del lavado de dinero y corrupción y se buscará fortalecerla de manera estratégica, dando prioridad al combate a los flujos ilícitos transfronterizos, así como las acciones de cooperación y colaboración se caracterizarán por el respeto mutuo y la reciprocidad, con el objetivo común de fortalecer y mejorar los resultados en materia de procuración de justicia entre ambos países.

El titular de la PGR estuvo acompañado por el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, así como el Director de la Agencia de Investigación Criminal, Omar Hamid García Harfuch.

