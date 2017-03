Se rehabilitarán 5 mil 677 escuelas públicas de la frontera norte de México

De 2015 a 2018, el Programa Escuelas al CIEN invertirá más de 8 mil 968 millones de pesos (mdp) para rehabilitar escuelas de los estados fronterizos, en beneficio de más de un millón de alumnos, resalta la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Se rehabilitará y mejorará la infraestructura educativa de 5 mil 677 escuelas públicas de estados fronterizos”, precisó el director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), de la Secretaría de Educación Pública, Héctor Gutiérrez de la Garza.

Las acciones de rehabilitación se llevarán a cabo en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, “de una manera eficiente y con la celeridad que la situación actual en la política exterior amerita”, destacó.

En este sentido, precisó que “Escuelas al CIEN apoya al desarrollo económico de los estados fronterizos al generar poco más de 52 mil 480 empleos directos en apoyo de 15 mil 744 Pymes y 26 mil 240 empresas formales”.

Agregó que el Programa Escuelas al CIEN invertirá más de 8 mil 968 mdp para esa zona, entre 2015 y 2018, lo que beneficiará a más de un millón de alumnos.

Durante una gira de trabajo por Chihuahua, en compañía del presidente municipal de Juárez, Armando Cabada Alvídrez; de la diputada federal, Hortensia Aragón Castillo; y del secretario de Educación y Deporte del gobierno del estado, Pablo Cuarón Galindo, Gutiérrez de la Garza recorrió la Universidad Tecnológica de Paso del Norte de Ciudad Juárez, donde se presentó la asignación de recursos a universidades tecnológicas, en el marco del Programa Escuelas al CIEN.

Gutiérrez de la Garza resaltó que para el estado de Chihuahua el programa federal destinará mil 868 millones de pesos para elevar la calidad de la educación en 933 planteles educativos y señaló que la buena disposición y comunicación entre el Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales generan excelentes resultados.

