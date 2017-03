Se fugan hijo de “El Azul” y lugartenientes de “El Chapo”

Juan José Esparragoza Monzón, hijo de uno de los tres fundadores del Cártel de Sinaloa, conocido como El Azul, junto con cuatro internos más, vinculados al grupo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, se evadieron del penal de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Autoridades federales confirmaron que junto con Juan José Esparragoza Monzón, El Negro, se fugaron Alfonso Limón Sánchez, El Contador; Jesús Peña González, El 20; Rafael Guadalupe Félix Núñez, El Changuito Ántrax, y Francisco Javier Zazueta, Pancho Chimal, todos ellos integrantes del primer círculo del Cártel de Sinaloa.

Según las investigaciones, Félix Núñez es el tercero que ocupa el mando del grupo armado Los Ántrax tras la caída, en diciembre de 2013, en Holanda de José Rodrigo Aréchiga, El Chino Ántrax, y de Jesús Peña González, El 20.

Francisco Javier Zazueta Rosales, Pancho Chimal, era el jefe de escoltas de Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

Aunque las autoridades federales lo tenían como uno de los 122 objetivos prioritarios y catalogado como generador de violencia en la zona fronteriza de México y Estados Unidos, un juez no autorizó el traslado a un penal federal de Juan José Esparragoza Monzón, El Negro, hijo de Juan José Esparragoza, El Azul.

Por la vía del amparo, Esparragoza Monzón logró su permanencia en el Centro Penitenciario Aguaruto, ubicado en el municipio de Culiacán, aunque la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) intentó internarlo en una prisión federal.

