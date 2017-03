Se alistan para regresar a clases

Martha Higareda y Omar Chaparro se alistan para la secuela de No manches Frida que se rodará a fines de año en la Ciudad de México, y tentativamente una playa, en donde también participarían Fernanda Castillo y Adal Ramones.

La orden la tiene Nacho G. Velilla, director español y responsable de la primera, quien ahora escribe la segunda parte por encargo de los estudios Lions Gate.

No manches Frida fue el remake de la cinta alemana Fack ju Gohte; esta a su vez tuvo su propia segunda parte, pero será dejada de lado en la versión mexicana.

“Estamos empezando desde cero”, cuenta G. Velilla, “la secuela alemana tiene mucha idiosincrasia europea y no funciona, entonces ya voy a Los Ángeles a seguir”.

“La idea es que sigan en la high school en el DF (hoy CDMX) y probablemente alguna playa de las que México tiene muchas, repitiendo prácticamente todo el elenco”, agrega.

No manches Frida abordaba la historia de un expresidiario que llega a una escuela a pedir trabajo, con el objetivo de desenterrar un botín. En el proceso conoce a una maestra (Higareda) de quien se enamora.

Durante su corrida comercial en salas nacionales fue vista por más de 5 millones de espectadores, siendo la segunda cinta nacional más exitosa en 2016, atrás de la comedia ¿Qué culpa tiene el niño?.

Cuando estrenó en Estados Unidos, en noviembre, registró en su lanzamiento una recaudación de 7 millones de dólares (No se aceptan devoluciones hizo al final 44 millones) en 400 salas, siendo el mejor promedio por copia de esa semana.

“El día que Lions me contactó para hacer No manches Frida’me dijeron que porque sabía que hacíamos mucho por poco dinero; ellos hacen una película así gastando 10 millones de euros y nosotros lo hacemos con tres y eso Hollywood lo tiene muy presente”, expresa G. Velilla.

El realizador estuvo presente en el Spanish Screening, evento realizado por la FAPAE, federación de productores españoles, para promover en el mundo lo más reciente de su cinematografía, en el marco del festival de cine en esta ciudad.

