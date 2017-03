SCJN rechaza que se den bitácoras de vuelos presidenciales

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, aseguró que la revelación de las bitácoras de vuelo que utiliza el estado mayor presidencial podría afectar la seguridad nacional.

En la continuación de la discusión del recurso de revisión que interpuso la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, Aguilar Morales señaló que los datos de las aeronaves donde viaja el mandatario Enrique Peña Nieto deben quedar en reserva.

A su perspectiva, el otorgar las especificaciones sobre los lugares de despegue y aterrizaje de aviones y helicópteros que son utilizados por el Estado Mayor pueden servir para favorecer algún tipo de ataque.

“Considero que la reserva de información, como lo dijeron los ministros Luna y Medina son restricciones suficientes para que no se proporcione nada de esta información, porque si las vemos aisladamente, pudieran considerar simple y sencillamente una información que aparentemente es irrelevante.

“Pero todo esto puede formar parte de toda una estrategia y razonamiento de quien estuviera interesado en afectar la seguridad nacional, que le permitiera saber patrones de conducta, de actuación de la autoridad, que se está protegiendo en la propia Ley de Seguridad Nacional”, manifestó el ministro presidente.

El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ordenó a la Consejería Jurídica de la Presidencia a entregar información a un particular que solicitó las bitácoras de vuelo de todas sus aeronaves usadas en un periodo de cuatro meses en 2014.

Ante esta situación, la Presidencia argumentó que revelar estos datos pondría el riesgo la seguridad nacional, además de que se haría una apreciación errónea de la publicidad de la agenda del presidente.

