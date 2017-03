Scarlett Johansson realiza parodia de Ivanka Trump en SNL

El programa Saturday Night Live se caracteriza por las diversas imitaciones que se han realizado del actual presidente de Estados Unidos, Donal Trump, y parte de su equipo de trabajo.

Ahora, la actriz Scarlett Johansson, estrella invitada del episodio de esta semana , aprovechó su participación en el programa para parodiar a Ivanka Trump en un comercial sobre el perfume Complicit.

“Es hermosa, es poderosa, es cómplice”, dice una voz sensual mientras Johansson avanza hacia la cámara como Ivanka Trump, con una larga melena rubia y un vestido dorado, en un lujoso salón de baile.

“Es una mujer que sabe lo que quiere y sabe lo que hace”, continúa el irónico comercial, que hace una referencia a la crítica del apoyo de Ivanka a los derechos de las mujeres.

La actriz continúa caminando hasta que se detiene frente a un espejo y en lugar de ver su reflejo, ve a su padre Donald Trump, interpretado por Alec Baldwin.

“Una feminista, un defensora, una campeona para las mujeres, pero… como… como… Complicit, la fragancia para la mujer que podría frenar todo esto, pero no lo hará”, dice el narrador.

Ivanka ha sido cuestionada por el papel que representa en la administración de su padre Donald Trump.

