Salida al mercado del Sony Xperia XZ Premium está prevista para junio

La salida al mercado del Sony Xperia XZ Premium se espera que para el mes de junio, en vista que la tecnología de Snapdragon 835 de los chip, es lenta para fabricar, y además está en manos de Samsung.

Asimismo, otros nuevos equipos de diferentes marcas pueden verse afectados en sus respectivos lanzamientos, en vista que la tendencia es utilizar dicho modelos de tarjetas.

Por su parte, ya se especula del posible costo el móvil que estaría en 750 euros en varios países de Europa dependiendo de los impuestos locales.

