Rodrigo Teaser ha dedicado su vida a rendir ´Tributo al Rey del Pop´

Teaser precisó que desde hace cuatro años ha montado un show con el que ha recorrido distintos países y por primera vez se presentará en México, el 18 de marzo en un importante recinto.

“Vamos a recrear las atmósferas del show de Jackson, por ello, tenemos orquesta que nos acompaña para cantar en vivo todas las canciones del espectáculo; tenemos bailarines, cambios de vestuario; en el escenario se han montado elevadores, pantallas con imágenes exclusivas, entre otros atractivos”, resaltó Teaser.

Lo importante de este espectáculo, subrayó es que no se centran en determinada época de Jackson, sino que hay coreografías de todas las canciones que abarcaron su carrera.

“Tributo al Rey del Pop” se ha presentado en el país natal de Teaser, así como en Paraguay, Uruguay, Argentina, y ahora México.

El bailarín compartió que uno de las grandes satisfacciones de su vida es imitar a Jackson, por ello dedica diariamente, por lo menos dos o más horas para ensayar.

“A veces con la orquesta, otras con los bailarines, puede ser para probar vestuario”, en realidad, recrear a Jackson es la vida de Teaser, quien traerá a México su espectáculo avalado por el coreógrafo de Jackson, Lavelle Smith Jr., mismo que llevará también al Teatro Diana de Guadalajara, el 19 de marzo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.