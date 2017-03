Reporta Fepade primer caso de fraude cibernético en Chiapas

La Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentaron una orden de aprehensión contra Margarita Esther López Morales, directora jurídica del Congreso de Chiapas y exconsejera general del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas por su probable responsabilidad en la alteración del registro federal de electores, lo que significó el primer caso de fraude cibernético.

El titular de la FEPADE, Santiago Nieto, reveló que ambas dependencias cuentan con cinco órdenes de captura, cuatro en contra de exconsejeros electorales y una contra una consejera electoral por las irregularidades que se mostraron durante la elección de diputado local, la cual había sido ganada por Roberto Pardo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y que ya fue desaforado por este hecho.

Nieto Castillo aseguró que los exconsejeros no resguardaron los comicios y acordaron con la empresa “DSI ELECCIONES S.A de C.V” que los registros electorales de mil 200 personas, fueran incluidos en el padrón de residentes en el extranjero.

“En este momento ejercimos la acción penal contra cinco consejeros del Consejo General, el representante de la empresa DSI, el apoderado legal, en contra de funcionarios electorales que estuvieron involucrados tanto el secretario ejecutivo como la secretaria técnica encargados del proceso y se nos libraron hasta este momento las seis órdenes de aprehensión y dos órdenes de comparecencia.

La persona detenida es una consejera y tenemos todavía cuatro órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar en contra de consejeros electorales y en contra de una funcionaria del Instituto electoral”, dijo Nieto.

La diligencia se abrió tras una denuncia del Instituto Nacional Electoral, por el Instituto Electoral, por el órgano electoral chiapaneco, el PRD y Morena.

También las denuncias se reportaron por parte de ciudadanos que al momento de emitir su voto se encontraron con la noticia de que no estaban en el listado nominal de electores, además de que fueron dados de alta en la lista de residentes en el extranjero.

