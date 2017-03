Reino Unido, el primer país en dejar la Unión Europea

El artículo 50 del Tratado de Lisboa será activado por primera vez por un país miembro para la retirada gradual, voluntaria y unilateral del Reino Unido que votó por abandonar la Unión Europea (UE) en el referendo del pasado 23 de junio.

A nueve meses del referendo, un portavoz de la residencia oficial de la primera ministra, Theresa May, finalmente anunció este día que invocará el artículo 50 el próximo 29 de marzo, el mecanismo oficial para abandonar el bloque de naciones, conocido como Brexit.

La primera ministra tuvo que sortear una serie de obstáculos legales en la Corte Suprema y obtener la autorización del parlamento para poder notificar oficialmente al Consejo Europeo sobre su intención de retirarse de la UE.

Esta es la primera vez que el Consejo Europeo recurrirá al artículo 50 para la salida de uno de sus miembros desde que el mecanismo entró en vigor el 1 de diciembre de 2009.

El escueto artículo 50 contempla un plazo de hasta dos años para que un país se retire del organismo europeo, tiempo que comienza a correr a partir de la notificación de la salida.

El plazo máximo solo puede ser extendido con la aprobación de los 27 países miembros del organismo europeo. Sin embargo, el gobierno británico espera poder concluir la salida definitiva del bloque de naciones en un plazo de 18 meses.

Entre los temas más importantes para negociar se encuentra el acceso al mercado común y las condiciones para viajar, vivir y trabajar en los 27 países del bloque.

En respuesta a la fecha de salida el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aseguró que “en un plazo de 48 horas después de que Reino Unido active el artículo 50, presentaré un borrador con los lineamientos del Brexit a los 27 países miembros de la UE”, afirmó en Twitter.

Mientras el proceso de negociación está en marcha, el Reino Unido sigue siendo miembro de la Unión Europea con todos los derechos y obligaciones que derivan de esto, manideastó la UE en meses pasados.

Entretanto, se espera que la primera ministra emita un mensaje al parlamento el 29 de marzo una vez que haya enviado el comunicado oficial al Consejo Europeo sobre su decisión de abandonar el bloque europeo.

En 1973 Reino Unido se unió a la Comunidad Económica Europea (CEE) que fue el antecedente de la UE, una unión comercial y política que continuará hasta la salida definitiva en 2019.

En una consulta de resultados inesperados, el 52 por ciento de los británicos votó en favor de abandonar el bloque de naciones en la consulta del año pasado.

El Brexit precipitó la renuncia del entonces primer ministro David Cameron, principal impulsor de la unidad con Europa, quien tras perder el referendo fue reemplazado por Theresa May.

El británico que escribió el artículo 50, Lord John Kerr, que es miembro de la Cámara de los Lores o Cámara Alta, afirmó este año que la salida del bloque “no es irrevocable” y que Reino Unido “puede cambiar de opinión” una vez que se conozcan las condiciones de salida.

El escueto artículo de 13 líneas y cinco cláusulas señala en la cláusula 5 que cualquier país que se haya retirado de la UE puede solicitar unirse de nuevo si se somete al procedimiento establecido en el artículo 49.

