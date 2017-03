Real Madrid se convierte en líder de la Liga de España

El encargado de abrir el marcador en propia puerta fue el guardameta Keylor Navas tras un error al atajar el disparo del delantero paraguayo Antonio Sanabria.

Al 40´, el delantero portugués Cristiano Ronaldo emparejó los cartones de cabeza, luego de una jugada personal por la banda del brasileño Marcelo Vieira.

En los últimos minutos del encuentro el defensa Sergio Ramos anotó de cabeza el gol del triunfo en un tiro de esquina que cobró el centrocampista alemán Toni Kroos.

Tras este resultado el equipo “merengue” se ubica en la primera posición con 62 unidades, seguido del Futbol Club Barcelona con 59.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.