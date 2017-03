Rafael Negrete e Irma Infante rinden homenaje al compositor Alberto Cervantes

El Catálogo de Oro de la Sociedad de Autores y Compositores de México rindió un tributo al desparecido compositor Alberto Cervantes, en el Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la participación de Irma Infante, Gardenia Vieyra y Rafael Negrete.

En entrevista con una de las herederas de la obra de Alberto Cervantes, Eurídice Cervantes agradeció al Catálogo de Oro que preside José Alfredo Jiménez Gálvez, por apoyarla para realizar este tributo al creador del tema “Cien años”, en el marco del Ciclo de Homenajes a Compositores de la Música Vernácula Mexicana, en el CEPE.

“Los herederos que estamos en el Catálogo de Oro, buscamos los espacios para promocionar la obra de cada autor fallecido y logré que este recinto universitario nos apoyara no sólo con la logística, sino también con las instalaciones de su Auditorio José Vasconcelos para recordar a mi padre y a Pedro Infante, intérprete para el que más compuso mi papá”, detalló.

Expuso que cada heredero promueve la obra de su finado, “pero en especial nos encargamos de dar actualidad y vigencia a sus canciones a través de estos tributos y de paso promocionar temas poco conocidos de nuestros grandes”, destacó Eurídice Cervantes.

El homenaje al maestro Cervantes inició con la crestomatía y trayectoria del autor, para luego dar paso a la voz de Rafael Negrete, quien interpretó “Adorado tormento” y la chusca canción de la “Verdolaga”, ambas coreadas por estudiantes y público en general.

Enseguida la cantautora, Gardenia Vieyra agradeció la oportunidad de mostrar su talento a través de las canciones de Alberto Cervantes. “Lo conocí de niña y hoy como compositora y autora, le rindo tributo, gracias a Eurídice que me extendió la invitación y yo encantada de estar aquí recordándolo con algunos temas”.

Vieyra interpretó “Un presentimiento”, “Mira nada más”, “Tu vida y mi vida”, “Tres consejos” y “Ruega por nosotros”, está última una de las letras poco promocionadas de Cervantes.

La cereza del pastel llegó cuando Irma Infante, no sólo recordó a Alberto Cervantes, sino también a su padre Pedro Infante, al cantar temas emblemáticos de la Época de Oro del Cine Nacional como: “Di que no”, “Ni por favor”, “Fiesta en el corazón”, “Nuestro amor” y “Cien años”.

