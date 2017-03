Rafa Márquez recibe homenaje por sus 20 años con el ´Tri´

Acompañado de todos los jugadores convocados por el técnico colombiano Juan Carlos Osorio para los partidos ante Costa Rica y Trinidad y Tobago, Márquez observó en las pantallas del estadio Azteca parte de su recorrido con el “Tri”.

El zaguero recibió elogios de jugadores como el brasileño Ronaldinho Gaúcho, el portugués Anderson Luiz de Souza “Deco”, el español Xavi Hernández, el francés Thiery Henry, entre otros, quienes fueron sus compañeros en el Barcelona, así como del técnico holandés Frank Rijkaard, además del estratega serbio Bora Milutinovic, quien lo debutó con la “verde”.

Acompañado por su esposa, Márquez Álvarez recibió dicha distinción previó al inicio del juego de la fecha tres del hexagonal final de la Concacaf frente a Costa Rica.

Rafael Márquez inició su carrera con el Atlas, equipo del cual en 1999 emigró al Mónaco de Francia, con el que ganó el título de liga de la temporada 1999-2000, así como la Supercopa de Francia del mismo año y la Copa de la Liga 2003.

En 2003 dio el saltó al Barcelona, con el que logró los títulos de liga en los años 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-2010, las Copas del Rey 2009, la Supercopa de España 2005, 2006 y 2009. Además de las Ligas de Campeones de Europa 2006 y 2009.

Márquez ha disputado las Copas del Mundo Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, en los que ha marcado tres anotaciones, uno en cada uno de los últimos tres.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.