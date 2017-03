Putin recibe a candidata Marine Le Pen en el Kremlim

El presidente ruso Vladimir Putin recibió hoy en el Kremlim a la candidata ultraderechista a la presidencia de Francia, Marine Le Pen, informaron medios locales.

Putin y Le Pen platicaron durante una hora y media en un encuentro que no figuraba en la agenda previa del viaje de Le Pen a Moscú de acuerdo a las fuentes y del que únicamente se difundieron algunas fotografías de ambos juntos.

En una breve declaración a medios exclusivamente rusos, Putin afirmó que “concede una gran importancia a sus relaciones con Francia y a tener buenas relaciones con su gobierno y con los partidos de la oposición”.

El líder ruso subrayó además, en referencia a las elecciones presidenciales de abril y mayo, que “Rusia no quiere de ninguna manera influenciar los acontecimientos en curso”.

Pero precisó que puede hablar con el resto de representantes de los partidos políticos franceses. “Yo sé que usted representa a un espectro político en Europa que crece rápidamente”, comentó Putin a Le Pen.

Según fuentes del partido de Le Pen, el Frente Nacional (FN), entre otros temas Putin y Le Pen platicaron de la lucha antiterrorista.

El gobierno de Francia ha amenazado con sancionar a Rusia si detecta ciberataques procedentes de ese país a su sistema electoral y canceló parte del conteo electrónico electoral de las elecciones presidenciales para evitarlo.

Medios franceses han denunciado que Marine Le Pen ha recibido fondos de Rusia para el financiamiento de su partido antieuropeísta y xenófobo.

