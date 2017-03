Putin anuncia un encuentro con Merkel el 2 de mayo en Rusia

El presidente ruso Vladimir Putin anunció el jueves que la jefa de gobierno alemana Ángela Merkel visitará Rusia el 2 de mayo, según las agencias rusas.

“Transmítale mis mejores saludos a la canciller alemana. Esperamos su visita el 2 de mayo”, declaró Putin en Moscú, en presencia del presidente de Baviera, Horst Seehofer.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, indicó el miércoles que ambos mandatarios hablarán de Ucrania durante esa visita.

