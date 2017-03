Protestan por falta de agua y desatan agresiones contra granaderos en CDMX

Vecinos de la colonia Peñón de los Baños, delegación Venustiano Carranza, enfrentaron a elementos del agrupamiento de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, luego de que fueron replegados al obstaculizar la circulación del Circuito Interior Río Consulado, en dirección a la terminal aérea.

Los rijosos lanzaron todo tipo de proyectiles y cohetones en contra de los uniformados, por lo que al menos cinco policías resultaron lesionados por golpes y quemaduras.

En la agresión participaron aproximadamente 30 personas que demandaban la regularización del abastecimiento de agua, por lo que oficiales del cuerpo de granaderos los replegaron y obligaron a reabrir la vialidad.

Mientras que algunos arrojaban piedras, botellas y palos, otros lanzaron repetidamente cohetones, los cuales impactaron en escudos acrílicos y cascos de los policías metropolitanos.

Algunos se desviaron y explotaron en las piernas de los uniformados, por lo que fueron retirados de la zona de conflicto y trasladados en ambulancia a un Hospital particular en la delegación Miguel Hidalgo.

Poco a poco los inconformes, quienes también causaron daño en varios vehículos por las pedradas, se dispersaron entre calles de las colonias Peñón de los Baños y Moctezuma.

La SSP-CDMX no reportó la detención de ninguna persona, sin embargo las cámaras de videovigilancia captaron a los sujetos que encabezaron la agresión, aunque algunos de ellos estaban encapuchados.

