Promueven entre jóvenes cultura electoral y denuncia de delitos en la materia

La participación de los jóvenes en los comicios es vital para fortalecimiento de la democracia, ya que representan el 30% del padrón electoral, resaltó Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Destacó que de acuerdo al Instituto Nacional Electoral, casi 25 millones de jóvenes, entre 18 y 29 años de edad, podrán emitir su voto en el 2018.

Por lo anterior, la Fepade y el Instituto Mexicano de la Juventud, acordaron coordinan esfuerzos a través de diversas acciones de comunicación, difusión y capacitación, en materia de delitos electorales.

“Nosotros lo que estamos haciendo el día de hoy es mandar un mensaje de coordinación y colaboración entre las instituciones del Estado Mexicano a fin de que las y los jóvenes del país participen de manera activa en la denuncia de los delitos electorales que se comentan con motivo de los comicios de 2017 y 2018”, afirmó.

Destacó que ambas instancias buscan que los jóvenes conozcan qué son los delitos electorales y cómo contribuir a prevenirlos, con el fin de contribuir con la construcción de la democracia.

