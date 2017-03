Profeco anuncia firma de acuerdo de cooperación con fundación alemana

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) firmará en breve un acuerdo de cooperación con la fundación alemana Warentest, la más prestigiosa en materia de apoyo y protección de los compradores del país europeo, anunció hoy su titular Ernesto Nemer.

“Llevamos la oportunidad de poder firmar pronto un convenio de colaboración con esa fundación para intercambiar información y concretar las acciones para cooperar”, dijo Nemer, quien tomó parte en la reunión de sus homólogos en el Grupo de los Veinte (G20).

“Ha sido una experiencia valiosísima para México porque nos permitió conocer exitosas experiencias a nivel mundial sobre la protección de datos personales en el comercio electrónico y sobre la forma como se mueven los mercados electrónicos en el mundo”, manifestó en entrevista con Notimex.

La Fundación Warentest -encargada de hacer estudios y análisis científicos de diferentes productos para conocer y comparar su calidad, precio, condiciones, y proporcionar información a los consumidores- goza de la mayor credibilidad en Alemania y es la brújula de orientación de los consumidores locales.

Warentest es una entidad autónoma del gobierno y cuenta con gran credibilidad. Se mantiene de sus publicaciones para el consumidor y sus estudios comparativos sobre los productos, servicios y legislaciones en Alemania.

“Esas experiencias posibilitarán mejorar nuestra reglamentación, nuestro marco legal en favor de prácticas comerciales donde haya cada vez menos abuso de los provedores a los consumidores”, señaló.

Nemer manifestó que el acercamiento con la entidad alemana que posibilitó el encuentro de Berlín “estará acompañado en las próximas horas de intercambio de información que convenimos con cada uno de los participantes”.

“Eso nos va a pemitir actualizar nuestra legislación para poder reforzar más la protección de los datos personales de los usuarios y en segundo lugar, poder mejorar la confiabilidad de las compras que se hacen a través de internet”, dijo.

Como resultado de la cita de los responsables de la protección al consumidor en el G20 se acordó definir varias líneas de acción, entre ellas la actualización del marco jurídico de cada país, la protección de datos personales y dar continuidad al intercambio de experiencias para enriquecer el marco de actuación.

“Para México, el tema de los datos es muy importante porque tiene 236 millones de contratos en telecomunicaciones. De esa cifra, 87 millones son contratos para el uso de Internet. Esto nos habla de gran potencial que tiene nuestro país para las compras electrónicas”, manifestó Nemer.

“De acuerdo a los datos más recientes con que contamos, en el 2016 tuvimos operaciones en México de 16.2 billones de dólares sobre comercio electrónico. Por eso era tan importante la presencia de México en esta reunión”, destacó durante la entrevista.

Nemer se reunió de manera bilateral con el procurador del consumidor de Argentina, Fernando Blanco, quien se manifestó interesado en lo que hace la Profeco en materia de telecomunicaciones, así como en cuanto a la “conciliación express” cuando hay una queja entre consumidores y productores.

México se mostró interesado en un sistema argentina, donde el Ministerio de Economía estipula que las tiendas publiquen día a día las modicicaciones a sus precios, en especial los de la canasta básica, de manera que el consumidor cuente con información orientadora para sus compras.

El procurador Nemer informó que regresará de inmediato a México.

