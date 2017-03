Procuración de justicia requiere visión prospectiva: PGR

El subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR), Gilberto Higuera Bernal, llamó este jueves a realizar los trabajos de procuración de justicia con una visión prospectiva, que lleve a la consolidación de los proyectos y metas encaminadas al fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Al encabezar la décimo séptima Reunión de Evaluación de la delegación de la PGR en la Ciudad de México, señaló que la impartición de justicia es un trabajo de muchas personas, las cuales deben aplicar esta visión.

En tanto, el titular de la delegación de la PGR en la Ciudad de México, Armando del Río Leal, realizó una valoración de indicadores respecto de los resultados obtenidos por las diversas áreas que integran esta instancia, en especial los avances referentes al fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Asimismo, dio seguimiento a los acuerdos de reuniones anteriores y a los programas de colaboración sobre Prevención del Delito y Coordinación Interna e Interinstitucional, así como al Programa Anual de Trabajo 2017.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.