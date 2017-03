Probará Facebook los GIFs en los comentarios

Facebook iniciará pruebas en un botón para que usuarios comenten publicaciones con un GIF. La nueva herramienta hará uso del banco de datos de servicios como Giphy y Tenor, según confirmó un vocero de la red social al portal “TechCrunch”.

“Todo el mundo ama un buen GIF y sabemos que la gente quiere ser capaz de usarlos en los comentarios”, dijo la fuente el mencionado medio. “Así que estamos a punto de empezar a probar la posibilidad de agregar GIFs a comentarios”.

El nuevo botón estará disponible desde la próxima semana para un pequeño porcentaje de usuarios de la red social. En caso resultar una alternativa popular, se extendería a todo el mundo para que funcione de la misma forma en que lo hace el botón de GIF de Facebook Messenger.

Facebook evitó hasta la fecha la inclusión de GIF en su News Feed para evitar que animaciones llamativas distraigan la atención de los usuarios de otras publicaciones. Aunque, desde hace algún tiempo, permite compartir el URL de un GIF.

