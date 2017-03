Prince Royce y Shakira listos para lanzar el video ´Deja vu´

Dirigido por Jaume de Laiguana, el baile es el gran protagonista del audiovisual, donde Royce y Shakira exhiben sus mejores pasos y se dejan llevar por el sensual ritmo de la bachata. El clip estará disponible en Vevo/YouTube a partir de mañana.

“Deja vu” es el nuevo corte de “Five”, la nueva placa discográfica del cantautor que alcanzó el debut más grande de un álbum en los últimos dos años dentro del Top Latin Albums, de acuerdo con Billboard.

La placa incluye grandes colaboraciones, además de Shakira, participaron Chris Brown, Farruko, Gente de Zona, Gerardo Ortiz, por mencionar algunos.

Para promocionar dicho material, Royce comenzará en el verano su “Five World Tour” en Estados Unidos, se informó en un comunicado.

