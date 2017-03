Presenta SFP iniciativa: “Mujeres vs la Corrupción”

Durante el acto celebrado en el Auditorio de esta dependencia, la Titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González, explicó que la iniciativa consiste en un Decálogo, el cual establece compromisos claros como servidoras públicas y también como ciudadanas; por lo que llamó a que se sumen más mujeres a esta iniciativa, la cual, aclaró, tampoco excluye a los hombres.

En compañía de la presidenta de INAI, Ximena Puente de la Mora; de la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del TFJA, Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, y de la presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, María Marván Laborde, la responsable de la SFP enumeró los objetivos del Decálogo Mujeres contra la Corrupción:

Promover la ética pública como un compromiso no sólo de integrantes del servicio público, sino también de la ciudadanía; impulsar la inclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisiones dentro de las instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado; ejercer siempre de manera ética la autoridad tanto en su vida privada como en el ámbito público; comprender y practicar el diálogo en todo momento como la vía para el entendimiento.

Asimismo, fomentar la participación directa, informada y responsable en procesos electorales, programas de gobierno y en el diálogo público continuo; denunciar ante las instancias correspondientes cualquier acto de corrupción, por más insignificante que parezca; tener la información necesaria para conocer, prevenir y denunciar los efectos negativos de la corrupción en el ejercicio de los derechos de las mujeres; prevenir y denunciar cualquier caso de extorsión sexual en el hogar, la escuela o espacio de trabajo; vigilar el uso correcto de los recursos públicos; y participar de manera consciente y comprometida en este movimiento nacional en contra de la corrupción, para contribuir al bienestar de las y los mexicanos.

Gómez González mencionó la reciente creación de la Dirección General de Igualdad de Género en esta Secretaría, a cargo de Catalina Kühne Peimbert, quien se desempeñará como ombudswoman y cuya encomienda es impulsar la igualdad en toda la Administración Pública Federal.

En tanto, Ximena Puente de la Mora, convocó a las mujeres y a los hombres a formar un frente común para combatir la corrupción y la opacidad, al tiempo que se pronunció por abrir mayores espacios a la población femenil en los mercados laborales formales y en la esfera pública, para alcanzar la equidad de género

A su vez, la Magistrada Mosri Gutiérrez manifestó que es el momento de levantar la voz contra la arbitrariedad, por lo que hizo un llamado a las y los servidores públicos a mantener una conducta intachable, así como continuar la lucha por la igualdad de oportunidades.

Mientras que, María Marván Laborde aseguró que no se dará un paso atrás en la lucha contra la corrupción ni se permitirá el retroceso, y llamó a la reflexión para avanzar en la igualdad, en el desarrollo y ser ejemplos de transformación.

