Preparan cuarta edición de la carrera 2 puertos

El colectivo de ciclismo de montaña “Laguna MTB” presentó ayer la convocatoria para la tercera carrera de su serial “Cannondale – Laguna MTB 2017”, evento denominado “Dos Puertos”, que festejará su cuarta edición.

Los detalles de esta prueba, considerada la más exigente del serial, fueron compartidos ayer mediante reunión informativa que fue encabezada por Julio Pérez, director de Laguna MTB, quien estuvo acompañado por Miguel Campa, gerente de ventas de Cannondale Laguna, principal auspiciante del serial. Esta competencia se celebrará el próximo domingo 9 de abril a partir de las 8:00 horas, teniendo como punto de salida la llamada “Base Roja”, ubicada en Ciudad Juárez, Durango.

Se trata de la carrera del serial que más pueden disfrutar los espectadores, ya que cada uno de los ciclistas pasa varias veces muy cerca de la meta durante el recorrido y es precisamente en la meta donde se ubican las gradas para los aficionados. La pista para las categorías Elite, Avanzados y Másters tiene una longitud de 30 kilómetros, la de Principiantes es de 20 kilómetros, ambas con dificultad alta. Mientras que para las categorías Pre MTB, hay disponible una pista de 8 kilómetros, considerada de nivel de dificultad media.

También habrá categorías infantiles para pequeños de 8 a 10 años de edad y de 11 a 13, con pistas y dificultades acorde a las capacidades de los niños, quienes han mostrado gran entusiasmo en este serial 2017. Se premiará con dinero en efectivo a los tres primeros lugares de las categorías Elite y Avanzados Femenil Libre, mientras que todos los que terminen la carrera podrán participar en la rifa de una bicicleta nueva. Las inscripciones están disponibles en diferentes tiendas de la región, dedicadas a la venta de artículos de ciclismo.

Se espera la participación de alrededor de 150 ciclistas de la Región Lagunera e incluso algunos foráneos, quienes contarán con señalamientos en rojo desde la llegada a Ciudad Juárez, Durango, para que puedan encontrar con facilidad la línea de salida del recorrido. Cada inscrito recibirá un kit con medalla, abastecimientos y frutas.

